Riik pakub meelega halba teenust?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Meie armas Eesti Vabariik on muutnud ja muudab oma asutuste asukohad ja lahtiolekuajad selliseks, et asutuste teenuste kättesaadavus muutub korralikule tööl käivale Eesti kodanikule järjest keerulisemaks, kirjutab Eesti Ettvõtluskõrgkooli Mainor teeninduskorralduse lektor Katrin Kreegimäe (SDE).

Näiteks Tallinnas koliti kodakondsus- ja migratsiooniameti esindused, kus aeg-ajalt on kõigil vaja dokumenti või ID-kaardi paroole uuendamas käia, linna äärde, sisuliselt nurgatagustesse, kuhu on ühistranspordiga või jala lootusetu jõuda. Sama on ka autoregistrikeskusega. Teada on, et rendipinnad on äärelinnas odavamad, samas sellise kokkuhoiupoliitikaga muudetakse kodanike elu ebamugavaks ning vägisi sunnitakse kasutama autot ühistranspordi asemel.

Sama valuline teema on riigiasutuste lahtiolekuajad. Eraettevõtted, kes ka tegelikult pingutavad, et inimesed nende juurest ei lahkuks, hoiavad oma esindused avatud ka sellistel aegadel, millal inimestel reaalselt on võimalik neid külastada. Riigiametid on avatud aga kella viieni õhtul ja sedagi sõltuvalt nädalapäevast – nii, et mugav oleks teenindajatel, mitte klientidel. Tegelikult peaksid asutused olema avatud ju siis, kui klientidel ehk kodanikel on võimalik ja mugavam neid külastada, näiteks kolmest kaheksani õhtul.