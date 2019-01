Miks peaks meid tõmbama Lähis-Ida?

Lähis-Ida turg peaks olema juba lähitulevikus Eesti ettevõtetele atraktiivne, sest seal on palju, kuhu panustada, kirjutab B2B.Experti partner Rene Sildvee.

Rene Sildvee

Kogu Lähis-Ida regioonis elab pea 400 miljonit inimest ning see arv kasvab aasta-aastalt ja MENA (Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika) SKT on ühtekokku suurem kui USA-l. Kuigi sealne majandus sõltub paljuski naftatööstusest, on võetud kurss selle mitmekesistamisele ehk investeeringuid suunatakse sektorite arendamisse ja seal on meilgi võimalik edukalt kaasa rääkida.