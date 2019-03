Riik soodustagu ainuomanikke

Riik peab tegema maksusoodustuse väike-, aga miks mitte ka suurematele ettevõtetele, kus on ainuomanik, sest just nemad on omapäised hakkajad ja tegijad, kirjutab ajakirjaniku haridusega, ärikogemuselt läbikärsanud FIE Jüri Pino Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud loos.

Jüri Pino Foto: erakogu

Eriti enne valimisi tuleb saunalavast poetaguseni, koosolekust suitsunurgani varem või hiljem teemaks majanduspoliitika. Varem või hiljem tuleb keegi välja mõttega, et igasugused rahvusvahelised kombitsad tuleks pikalt saata, maksudega ära ahistada, toetust vajab kohalik mikro- ja väikeettevõtlus.