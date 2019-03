Ärme nii palju jagele!

Eesti edukamaks muutmiseks peame muutuma ka ise, olema senisest märksa õiguskuulekamad ja vähem jagelema, kirjutab Toomas Oosalu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Toomas Oosalu. Foto: Erakogu

Kuniks elab unistus pääsemisest Euroopa viie rikkaima riigi sekka, tuleb eelkõige luua lisandväärtust, kuid ainuüksi lisandväärtuse loomisest ka ei piisa. Samuti ei piisa nutikatest e-lahendustest, neljarealistest maanteedest ja õhemast riigist. Viimase puhul kipume näpuga näitama ametnike poole. Et kui nemad ennast koomale tõmbavad, küll siis tuleb õnn meie õuele. Paraku nii lihtsalt need asjad ei käi. Muutuma peame ka meie ise. Tuleb olla senisest palju õiguskuulekam ja vähem jageleda. Just selline on meist igaühe parim investeering edukasse Eestisse.