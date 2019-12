Toivo Kallas: koidab viimane aeg leida viisid ehitusmaterjalide korduvkasutuseks

Meie looduskaitsjad on kokku kogunud klaasi-, plastmassi- ja sigaretihunnikuid. Mida aga hakatakse peale raudbetooni jäätmemägedega, küsib arhitekt Toivo Kallas.

Toivo Kallas. Foto: erakogu

Vanadest tsivilisatsioonidest on meie päevini säilinud põletatud savitellistest ehitiste fragmente. Need on suhteliselt hästi talunud sademeid, külma ja põlenguid. Tuhandeid aastaid on vastu pidanud klaasesemed.