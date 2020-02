Ökonomist: kindlustunne järjest halveneb

Tõnu Mertsina. Foto: Raul Mee

Eesti majanduskasv on ületanud oma jätkusuutliku taseme juba kolm aastat järjest ning see on suurendanud pingeid tööturul, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Mullu neljanda kvartali 3,9protsendine majanduskasv oli üle ootuste tugev. Samas andis majanduskasvu erakordselt suure panuse kütuseaktsiisi laekumine jaanuaris (see läheb neljanda kvartali arvestusse) ning ka käibemaksu kasv oli jätkuvalt tugev.