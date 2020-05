Mõõdame jälle Soome lahe ja Suwałki koridori laiust

Foto: Anti Veermaa

Piiride taasavamine olgu Eesti poliitikute ja diplomaatide lähiaja prioriteet, isegi kui selle protsessi käigus tuleb rahvusvahelises suhtluses kohati taas laskuda tõestamiseni, kes me siin Läänemere idakaldal õieti oleme, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

"Eestile on kõige olulisem esimeses järjekorras piiride avamine Soomega ja muidugi kogu ülejäänud maailmaga. Vaba kaupade ja inimeste liikumine on majandusliku heaolu alus," ütles äsja Otsustajate TOPi esikoha saanud Ain Hanschmidt Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastates. Maailmapanga ning IMFi kogemusega majandusteadlane ja ökonomist Anne Krueger rõhutas Bloombergis, et tulevane majanduskasv sõltub eelkõige riikide koostööst. Sellest, kuidas suudetakse omavahel kokku leppida, et mitte laskuda viiruse tingitud isoleeritusest majanduslikku isolatsionismi.