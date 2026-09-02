Ave Laas: kontor peab hakkama oma olemasolu õigustama

Tuleviku võitjad ei ole organisatsioonid, kes leiavad ideaalse arvu kontoripäevi. Võidavad need, kes õpivad juhtima tööd nii, et inimene saab valida ülesande jaoks sobiva keskkonna, kuid meeskond ei kaota selle käigus koostööd, usaldust ega ühist eesmärki, kirjutab Targa Töö Ühingu juhatuse liige Ave Laas.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks Ave Laasi hinnangul ei vii kohustuslike kontoripäevade lugemine organisatsioone eduni;

milliste tööülesannete jaoks õigustab kontor end kõige paremini ja millal on mõistlikum töötada mujal;