Vormel-1 stardirivi jääb modellideta

Vormel-1 otsustas algavast hooajast loobuda nn vihmavarjutüdrukutest, lõpetades ühe pikaajalise mootorispordiga seotud traditsiooni, kirjutab The Drive.

“Oleme viimase aasta jooksul üle vaadanud uuendamist vajavaid valdkondi, et viia need rohkem kooskõlla meie visiooniga selle suure spordi tulevikust,” ütles vormelivõistlust haldava Liberty Media juht Sean Bratches. “Kuigi tüdrukud on vormel-1 Grand Prix võistluste oluline osa aastakümneid, arvame, et see komme ei sobitu enam meie brändi väärtuste ja tänaste sotsiaalsete normidega.”

Otsus tehti pärast seda, kui võidusõidusarja üle võtnud Liberty Media hakkas uurima võistlejate numbreid hoidvate või vihmavarjudega seisvate tüdrukute lisandväärtust spordialale. BBC teatel küpses otsus juba detsembri keskpaigust.

Reaktsioone on erinevaid: traditsiooniliste vaadetega fännid valavad sotsiaalmeedias välja pahameelt ning ka endised vihmavarjutüdrukud on traditsiooni kaitseks välja astunud.

The Drive toetab Liberty Media otsust ning pakub välja, et sõitjate numbreid hoiaksid promotüdrukute asemel lapsed, kelles selline kaasamine võiks tekitada suurema huvi selle spordiala vastu.

Järjekordse vormel-1 hooaja avab 25. märtsil Austraalia GP.