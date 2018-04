USA valitsus lõdvendab kütusekulureegleid

California osariigil lubatakse siiski kehtestada karmimad nõuded, aga Pruitti sõnul on ka see nüüd hindamise all.

Pruitt ütles, et “kooperatiivne föderalism ei tähenda, et üks osariik saab dikteerida standardeid kogu ülejäänud riigile. EPA seab rahvusliku standardi kasvuhoonegaaside emissioonile, mis lubab tootjatel valmistada sõidukeid, mida inimesed tahavad ja saavad endale lubada, suurendades samas keskkonna- ja ohutusalast kasu, mis uutest autodest tõuseb.”

California on ilmselt kõikide heitgaasistandardite lõdvendamise vastu. California kuberner Edmund Brown Jr. ütles, et “see küüniline ja naeruväärseks muutunud võimu kuritarvitamine mürgitab me õhu ja seab ohtu kõikide ameeriklaste tervise.”