Mida võtab Draghi ette tugevneva euroga?

Kaspar Allik 25. jaanuar 2018, 11:15

Tänasel Euroopa Keskpanga pressikonverentsil oodatakse Mario Draghilt signaale selle kohta, mida võtab keskpank ette tugevneva euro, rahatrüki ning intressidega.

Viimasel ajal ülespoole liikunud euro on pannud Draghi tundlikku olukorda. Mida hakata peale üha tugevneva euroga, mis võib euroala inflatsiooni aeglustada ning nõrgestada tugiostudega saavutatud progressi. Analüütikud ootavad intressitõuse, nii et Draghi peab osavalt laveerima.

„Me ootame edasisi signaale märtsis ja juunis, et valmistatakse turge ette kvantitatiivse lõdvendamise lõpetamiseks oktoobris,“ ütles Daniele Antonucci Morgan Stanleyst. Ta lisas, et keskpanga intressitõusu –0,25 protsendile ootab ta 2019. aasta märtsis.

Draghi on mõista andnud, et tugiostud ei lõpe järsult pärast septembrit, kuid see väide on nüüd kahtluse alla seatud. Analüütikud ootavad signaale tugiostude lõpetamise kohta ning tähelepanu pööramist intressi tõusule.

„Me arvame, et Euroopa Keskpanga presidendi Draghi prioriteet on summutada kasvavaid ootusi, et intressid hakkavad varem tõusma,“ ütles ABN Amro klientidele saadetud kirjas. „Arvame, et kehvad ootused baasinflatsiooni suhtes viitavad sellele, et Euroopa Keskpank viivitab intressi tõusuga.“

Tänaselt Euroopa Keskpanga pressikonverentsilt on oodata signaale, mida keskpank kavatseb edaspidi teha.