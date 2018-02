Goldman: naftaralli pole veenev

Pille Ivask 12. veebruar 2018, 19:39

Goldman Sachs teatas investoritele, et kuigi nafta hind on tõusnud alates möödunud aasta keskpaigast umbes 50% võrra, ei anna see endiselt alust arvata, et hind võikski nõnda kõrgele jääda.