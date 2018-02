Daimler – tuntud Saksa kvaliteet

Daimler numbrites Puhaskasum aktsia kohta 9,84 eurot P/E 7,1 Dividend 3,65 eurot aktsia kohta Dividenditootlus 5,1%

Elektriautode jõuline tulek

Daimler on järjest rohkem investeerinud elektriautodesse. Viimaste kvartalitulemuste valguses teatas Daimler rekordilisest investeeringust, mis plaanitakse 2018. aastal teha elektrimootoriga autode tootmisesse. On ju näha, et üle maailma võidab Tesla järjest suuremat populaarsust ning kui järjest rohkem rajatakse elektriautode laadimispunkte, siis ei saa suured autotootjad sellest trendist kõrvale jääda. Lisaks peavad autotootjad järgima eri riikides kehtestatud keskkonnanõudeid ning eriti oluline on keskkonnanõuete karmistumine järgmisel kümnendil, mis soosib elektriautode kasutamist CO 2 heitmete puudumise tõttu.

Elektriautode vallas on Daimleril kaubamärgid Smart kaubamärk ning 2016. aastal loodud EQ. EQA kontseptauto versiooni esitleti 2017. aasta septembris ning tegemist on Smartist suurema elektriautoga, mille läbisõiduulatus on kuni 400 km. Daimler plaanib 2022. aastaks välja töötada kümme elektrimootoriga sõiduauto mudelit, alates kõige väiksematest Smartist kuni suurte maasturiteni. Esimesena soovitakse selle kümnendi lõpus välja tuua EQ linnamaastur. Smarti puhul soovitakse alates 2020. aastast Euroopas ja Põhja-Ameerikas müüa vaid elektriautosid.

Seoses investeeringutega andis Daimleri juhtkond 1. veebruaril teada, et selleks aastaks oodatakse hoolimata käibe kasvust EBIT kasumit samas suurusjärgus eelmisel aastal saavutatuga. Selline ettevaatlik prognoos ei meeldinud investoritele ning hoolimata rekordilise kasumi ning dividendi teavitamisest langes Daimleri aktsia hind samal päeval 2,4%.

Autotootjale kohaselt on P/E suhtarv turu keskmisega võrreldes madalam. Autotootjate müügitulemused kattuvad suhteliselt hästi kogu majanduse käekäiguga – kui majanduse olukord on hea, siis autode müük kasvab, ja vastupidi, kui majanduse olukord on halb, siis autode müük langeb. Seda me näeme praeguse majanduskasvu valguses, kui automüüjad teevad rekordeid, ning ka majanduslanguse ajal nägime, et autode müük langes mitukümmend protsenti. Nii et kui hakata autotootja aktsiasse investeerima, peab kõigepealt prognoosima, kas majandus lähiajal kasvab või kahaneb ning teiseks peab vaatama autotootja positsiooni tööstusharu sees. Diiselmootorite emissiooni skandaali valguses võib ka Daimlerile trahvi oodata, aga nagu me juba Volkswageni puhul nägime, ei mõjuta see pikemas perspektiivis firma edukat toimimist.