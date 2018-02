Mis aktsiaid soovitavad Soome analüütikud?

Aastatulemuste avaldamise järel ei saanud otsest ostu- ega müügisoovitust ükski Helsingi börsi olulisematest aktsiatest, selgus väljaandes Kauppalehti avaldatud kokkuvõttest.

Läinud sügisel järsult odavnenud Nokia on 2018. aasta paari kuuga juba silmnähtavalt taastunud, kuid analüütikute hinnangul on kontsernil ka tänavuse 20% hüppe järel veel pisut tõusuruumi. Nokia aktsia keskmine hinnasiht on 5,24 eurot ning selleni jõudmine pole kolmapäevase 4,688 euroga võrreldes sugugi ulmeline. Nokia P/E suhe on praegu ligikaudu 14-kordne.