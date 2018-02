Ryanairi piloodid nõuavad O'Leary lahkumist

Ryanairi pilootide grupp, mis avaladas eelmisel aastal aktiivselt oma pahameelt, teatas, et nüüd oodatakse tegevjuhi Michael O’Leary lahkumist, vahendab Reuters.

Ryanairi pilootide moodustatud Euroopa Töötajate Esindusnõukogu (EERC) teatas, et suur osa pilootidest on valmis ettevõttest lahkuma ning et O’Leary pole probleeme lahendanud.

O’Learyle läkitatud kirjas ütles EERC, et lahkuvate pilootide arv ei ole alates eelmisest aastast vähenenud. Mullu tekkis Ryanairil valves olevate pilootidega probleeme, mille tõttu oldi sunnitud tühistama 20 000 lendu ja kärpima kasvuplaane.

„Meie hinnangul on edasised lendude ärajäämised vältimatud, sest piloodid lahkuvad,“ kirjutati kirjas.

Üks Ryanairi juhtidest ütles veebruari alguses, et lennufirmal on piloote küllaga ning lende ära jätma ei hakata.

Ryanairi aktsia on täna langenud 0,4 protsenti.