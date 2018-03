IEA: USA hakkab naftaturgu domineerima

USA domineerib tulevikus naftaturgu ning kuni 2020. aastani suudab riik ära rahuldada 80 protsenti naftanõudluse kasvust, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA).

„Ühendriigid panevad globaalsele naftaturule järgmise viie aasta jooksul käpa peale,“ ütles IEA tegevdirektor Fatih Birol. OPECi rivaalid, kelle hulka kuuluvad ka Brasiilia ja Kanada, ei jäta kartellile ruumi laienemiseks, vahendab Bloomberg.

OPEC on viimastel aastatel turgu üllatanud. Tootmiskärpeid on pigem laiendatud ning selline poliitika kestab küllaltki pikalt, mis on aidanud globaalseid varusid vähendada. „Samas on sellest tingitud hinnakasvu ära kasutanud USA naftafirmad, kes on tootmist järsult tõstnud,“ teatas IEA.

Tänu kildanafta buumile katab USA ära 2023. aastani pool maailma naftanõudluse kasvust. Varem on IEA prognoosinud, et tänavu saab Ühendriikidest maailma suurim naftatootja.

IEA hoiatas, et 2020ndate alguses peaks globaalsed naftaturud kitsenema ning praegu on vaja teha investeeringuid, mis võimaldavad nõudluse kasvuga sammu pidada.