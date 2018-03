Ainult tellijale

Aasta lõpp oli tugev, aga see ei üllatanud Kaspar Allik 08. märts 2018, 06:00

USA ettevõtete tulemused olid neljandas kvartalis ühed viie aasta parimad, kuid aktsiahindadesse on need juba sisse arvestatud ja reageeringud uudistele on olnud rahulikud.

USA jälgituimast indeksist S&P 500st on tulemused teatanud 97 protsenti ettevõttetest. Kui jätta alles jäänud 3 protsenti ettevõtetest välja, on tegemist kiireima kasumite kasvuga alates 2011. aasta kolmandast kvartalist. Üle ootuste positiivseid tulemusi teatas 74 protsenti ettevõtetest ning keskmiselt löödi ootusi 4,4 protsendi võrra. Käibe kasv on olnud neljandas kvartalis keskmiselt 8,2 protsenti, mis on suurim alates 2011. aasta kolmandast kvartalist. Tulemused on valdavalt üle ootuste positiivsed ning löövad viie aasta keskmist, ootustele on alla jäänud vaid 18 protsenti USA ettevõtetest. Parimad tulemused tulid tervishoiu- ja tehnoloogiasektorist, kehvemad aga kinnisvarast ja telekomist Turg aga reageerib üle ootuste headele tulemustele tavapärasemast passiivsemalt ning samas ka alla ootuste jäävate tulemuste puhul on reageering nõrgem kui tavaliselt.

Jaesektor Kui üldiselt on tulemused olnud USA sektorites tavapärasest kõrgemad, siis jaesektor oli üks kehvemaid. Vaid veidi üle poole USA jaesektori ettevõtetest suutis käivet kasvatada. USA turul suutis positiivselt üllatada Macy’si poekett, kes prognoosib nelja aasta jooksul esimest korda aastast müügi kasvu. Walmart teatas viimases kvartalis e-müügi kahanemisest ning samuti jäi kasum ootustele alla. Praegu moodustab e-müük vaid 4 protsenti firma ligi 500miljardilisest aastasest käibest. Euroopa turul tõusis maailma suurima õlletootja Anheuser-Busch InBevi aastane puhaskasum 64 protsenti. Budweiseri, Stella Artois' ja Corona tootja sõnul prognoositakse selleks aastaks samuti tugevat kasumi ja käibe kasvu. Kulumieelne kasum kasvas neljandas kvartalis 6,2 miljardile dollarile, ületades 6,03 dollari peal olevat prognoosi.

