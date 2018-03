Pro Kapital Grupp vähendab haldusteenuste osutamist

Börsiteate järgi vähendab Pro Kapital Grupp oma tütarettevõtte Pro Halduse äritegevust.

Pro Kapital Grupi juhatuse esimehe Paolo Michelozzi sõnul on muudatuse eesmärk vähendada haldusteenuste mahtu, mis ei ole olnud seotud ettevõtte põhilise äritegevusega. "Meie siht on keskenduda oma peamisele äritegevusele – eluasemete ja ärikinnisvara arendamine positiivse tõusutrendiga turul ja osutada teenuseid, mis on seotud grupi põhitegevusega. Vähendades hallatavate kinnistute arvu, tekib haldajate meeskonnal võimaluse keskenduda uutele arendustele.“

Eesti haldusteenuste äritegevuse reorganiseerimise mõju grupile on järgnev: 2017. aasta finantstulemuste põhjal väheneb kontserni käive 1,352 miljoni euro võrra ja brutokasum 0,155 miljoni euro võrra. Reorganiseerimine ei oma olulist mõju kontserni kasumlikkusele.