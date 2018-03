Maailma suurim IPO hilineb

Maailma suurim aktsiaemissioon lükatakse tõenäoliselt 2019. aastasse, teatas Financial Times pühapäeval.

Saudi Araabia naftagigant Saudi Aramco tahtis esialgu börsile tulla 2018. aasta teises pooles. Emissioon on nüüd lükatud aga järgmisesse aastasse, sest 2 triljoni dollari suuruse IPO korraldamine on keerukas.

Ettevõte on olnud ülimalt napisõnaline. Arvatavasti seisneb probleem selles, et kroonprints Mohammed bin Salmani rahuldavat hinnataset on raske saavutada, teatas FT.

Börsid üle maailma on välja pakkunud, et just nemad võiksid sündmust võõrustada. Kõige tõenäolisemalt toimub IPO aga New Yorgi või Londoni börsil.