Börs: kehvad majandusandmed vedasid turgu alla

USA aktsiaturud langesid täna kolmandat päeva järjest, sest jaemüüginumbrid tekitasid muret majanduse pärast. Kauplejad ootavad aga Föderaalreservi järgmise nädala otsust, vahendab Bloomberg.

Eilne inflatsioon oli veidi tagasihoidlikum kui turud ootasid. Täna tuli järjekordne üllatus – jaemüük langes 0,1 protsenti, mis viitab sellele, et majanduskasv ei pruugi olla nii tugev kui arvatakse. Mitmed pangad ja Atlanta Föderaalreserv vähendasid täna ka majanduskasvu prognoose.

„Reaalsus, et Föderaalreserv on rahapoliitikat karmistamas, survestab jätkuvalt turge, vaatamata sellele, et seda tehakse tagasihoidlikult,“ ütles investeerimisfirma Penn Mutual Asset Managementi investeeringute juht Mark Heppenstall. „Turud on intresside tõstmise ajal tõusnud, aga see muutub järjest raskemaks.“

Standard & Poor’s 500 indeks langes 0,6 protsenti, 2749 punktini. Dow Jones kaotas 1 protsendi ja kaupleb 24 758 punktil. Dow kukkus rohkem, sest kaubandussõja kartused vedasid Boeingu aktsiat allapoole.

WTI toornafta kallines 0,4 protsenti ja Brent lisas 0,3 protsenti. Kummagi barrel maksab vastavalt 60,93 ja 64,82 dollarit. Kulla hind langes 0,2 protsenti, 1325 dollarini untsist.