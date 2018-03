Kaubandussõda laieneb: USA võttis Hiina sihikule

USA president Donald Trump plaanib kehtestada imporditollid 60 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. Suurima löögi võtaksid vastu tehnika-ja telekomisektori tooted.

Uut tariifiplaani kinnitasid Reutersile kaks anonüümseks jäänud isikut Trumpi lähikonnast, kes neid temaga arutasid. Kokku võib uues Hiina tooteid puudutavas tariifinimekirjas olla kuni 100 toodet.

Reutersi andmetel oleks tollide näol tegu USA karistusmeetmetega, sest Trumpile on pinnuks silmas asjaolu, et Hiina investeerimispoliitika näeb ette, et välismaine Hiinas tegutsev ettevõte peab oma tehnoloogiasaladused sisuliselt Hiinale välja käima. Valge Maja seda infot ei kommenteerinud.