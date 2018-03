Graafik: bitcoin tõuseb veel 10 korda?

Bitcoini hind on viimasel ajal tublisti kukkunud, aga turu ühte suurimat optimisti see ei häiri.

Kui see graafik on korrektne, peaks bitcoin jõudma 2020. aastaks 91 000 dollarini.

Uuringufirma Funstrat Global Advisorsi partner ütles, et suurt pilti vaadates on bitcoin jätkuvalt pullituru (tõusuturg) faasis. Seda vaatamata asjaolule, et 2018. aastal on bitcoin odavnenud juba 40 protsenti. Detsembris saavutatud kõigi aegade rekordist kaupleb krüptoraha lausa 70 protsenti madalamal.

Uuringufirma suhtub bitcoini positiivselt, samas toodi tehnilise analüüsi koha pealt välja ka mitu niinimetatud punast lippu. „Me oleme alates 6. märtsist näinud tehnilise pildi järsku halvenemist,“ ütles Funstrati tehnilise analüüsi strateeg Robert Sluymer.

Ta lisas, et tehniliselt tähtsa 11 750 dollari taseme pidamine on lühiajalist pilti kehvemaks muutnud. Samas on suur pilt hea – veebruarikuist 5922 dollarit nähakse suure põhjana, mis tähendab seda, et sinna tagasi on hinnal raske kukkuda.

Praegu kaupleb bitcoin 8225 dollaril.

„Nädalased indikaatorid, mis jälgivad ühte või kahte kvartalit, on jätkuvalt positiivsed. Me arvame, et bitcoin püüab praegu põhja moodustada,“ rääkis ta.