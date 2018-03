OEG aktsiaga on tehtud ohtralt tehinguid

Olympicu aktsiatega on pärast börsilt äraviimise teadet tehtud ohtralt tehinguid, selgub Nasdaq Tallinn andmetest.

Veidi enam kui kahe tunniga on kokku tehtud 194 tehingut, mille kogukäive ulatub 1,92 miljoni euroni. Kokku on omanikku vahetanud 1 010 520 aktsiat.

Kui vaadata OEG aktsia tehingute logi, siis on näha, et enamus tehinguid on tehtud ülevõtupakkumise hinnast kõrgemal. Suur osa aktsiatest on ostetud 1,905 või 1,91 euro eest. Pakkumishinnast madalamal ei ole täna tehtud ühtegi tehingut.

Praegu kaupleb OEG aktsia Tallinna börsil 1,905 eurol ning aktsia on pärast ülevõtmise teadet püsinud samal tasemel.

Hommikul teatas Olympic börsile, et suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov müüvad enda osaluse (kokku 64 protsenti). Iga aktsia eest maksab ostja 1,9 eurot. Ostja tahab Olympicu börsilt ära viia ning välja osta ka teised aktsionärid. Sellest saab pikemalt lugeda siit.