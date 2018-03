General Electricu aktsia 9 aasta põhjas

General Electricu aktsia kukkus täna alla 13 dollari piiri, vahendab CNBC.

Hind maandus 12,80 dollaril ehk on täna vajunud veidi enam kui 2% võrra. Sel aastal on aktsia 25%ga miinuses, möödunud aastal langes aktsia 42%.

Languse põhjuseks on investorite jätkuv mure ettevõtte tuleviku pärast. Nimelt kirjutas Wall Street Journal eile, et ettevõtte finantsteenuste üksusel GE Capitalil on endiselt varasid, mida pole suudetud maha müüa. Veelgi enam, sell võib olla veelgi enam varasid, mille eest tuleb vastutada.

Samuti kasutavat ettevõte kommertspabereid, mis sisuliselt on üks vorm lühiajalistest laenudest. Ajalukku tagasi vaadates selgub, et just nimetatud kommertspaberid olid üks põhjustest, miks ettevõte 2008. aasta finantskriisi ajal suurtesse raskustesse sattus.

General Electric on püüdnud investorite usaldust taastada ning viinud sisse restruktureerimisprogrammi. Ettevõtte tulemused on aga endiselt enam kui kesised.