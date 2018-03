Moody's muutis Tesla krediidireitingu negatiivseks

Moody’s alandas teisipäeval Tesla krediitireitingut ning muutis väljavaate stabiilsest negatiivseks, vahendab CNBC.

Reitingufirma tõi välja, et Model 3 tootmine on toppama jäänud ning ettevõtte finantsseis on muutunud kehvemaks. Lisaks sellele vajab Tesla lähitulevikus lisarahastust ning peab säilitama praeguse kasvukiiruse.

Tesla keeldus Moody’se otsuse kohta kommentaare andmast. Teine reitingufirma, S&P, on samuti teatanud, et Tesla väljavaade on negatiivne – seda juba eelmise aasta aprillis.

„Tesla reiting peegeldab ettevõtte Model 3 mahajäämust tootmise eesmärkidest,“ teatas Moody’s. „Tesla reitingut võime veelgi langetada kui probleem tootmisega süveneb.“

Elektriautode tootja aktsia reageeris järsu langusega. Eile kukkus Tesla aktsia 8 protsenti ja jõudis madalaima tasemeni alates 2017. aasta veebruarist. Septembris saavutatud rekordist on aktsia langenud 28 protsenti.

IHS Markiti andmetel langes Tesla 8-aastaste võlakirjade hind 90,8 sendini. See tähendab, et nende tootlus tõusis 6,91 protsendini.

Tesla kogus augustis võlakirjade müügiga kokku 1,8 miljardit dollarit – sellega plaanitakse kiirendada Model 3 tootmist.