Tehnoloogiasektorit tabas täiuslik torm

Tasub teada FANG on akronüüm neljale tehnoloogiaaktsiale – Facebook, Amazon, Netflix ja Google (nüüd Alphabet). LHV enimkaubeldud aktsiate hulka on FANGist jõudnud Pikkeli sõnul ainult Facebooki väärtpaberid. „Huvi on viimasel ajal suurem, aga ei saa öelda, et see oleks ülekaalukas olnud." Swedbanki analüütik Saad ütles, et langus pole puutumata jätnud Swedbanki Eesti kliente, kes on viimaste sündmuste valguses aktsiaid müünud. Pikkel nentis, et investorid on pannud need uudised üldise turu nõrkuse konteksti, lisaks sellele on ka hinnatasemed kõrged. „Sellest lähtuvalt võib eeldada, et nii mõnedki investorid võivad tehnoloogiasektori aktsiaid müües võtta kasumit."

Eduardas Petrulis SEB finantsturgude analüütik Volatiilsus on loomulik Tehnoloogiasektori hinnataseme preemia võrreldes S&P 500 indeksiga on kõrgeim alates 2010. aastast. Kui hinnatasemed on nõnda kõrged, siis on volatiilsuse kasv ja suurem tundlikkus negatiivsetele uudistele loomulik. Ka lähitulevikus võib seda oodata, kui turud just uut suunda ei leia. Eduardas Petrulis SEB finantsturgude analüütik Regulatsioonide ja piirangute hirm Eduardas Petrulis lisas, et sektorit mõjutas ka asjaolu, et USA president Donald Trump kaalub Hiina investeeringute piiramist tehnoloogiasektoris. „Turud võtavad seda kui riski, mis võib kapitali liikumist piirama hakata." Petrulis ütles, et ka Euroopa Komisjon kaalub sotsiaalvõrgustike käibele 3protsendilise maksu kehtestamist. „Kui see ettepanek läheb läbi, siis mõjutab see Euroopas nii Alphabeti, Facebooki kui ka Twitteri kasumlikkust." „Viimane faktor on seotud USA ja Hiina võimaliku kaubandussõjaga, mis mõjutab tehnoloogiasektori hinnatasemeid samuti negatiivselt," nentis Petrulis. „Kõige haavatavam on autotööstus, tehnoloogia on teisel kohal."

Rainer Saad Swedbank Marketsi spetsialist Milline sektor võiks turgude tõusu juhtima hakata? Tehnoloogiasektori tahaplaanile jäämisel võiks uueks veduriks saada naftasektor. Nafta hind on eelmise aasta põhjadest tõusnud üle 50 protsendi ja kaupleb praegu kolme aasta tipu juures. Rainer Saad Swedbank Marketsi spetsialist Nvidia pani isesõitvad autod seisma Suurimate langejate seas oli kiibitootja Nvidia – ettevõte otsustas isesõitvate autode testimise ajutiselt lõpetada, sest nende tehnoloogiat kasutav Uberi testiauto sõitis inimesele otsa. See pani aktsia järsult kukkuma. Nvidia ütles, et pole veel teada, mis õnnetuse põhjustas, aga otsus võeti vastu ettevaatusabinõuna. Teisipäeval toimus ka Nvidia uute toodete avalikustamine, kus räägiti edusammudest tehisintellekti arendamisel. See ei suutnud aktsia langust aga ära hoida – Nvidia odavnes lausa 7,8 protsenti, 225 dollarini. Alates 2011. aastast on see suuruselt kolmas langus.

Mis on mis? Lühikeseks müümine Inglise keeles short selling tähendab aktsia langusele panustamist. Kuulus lühikeseks müüja pani Twitteri kukkuma Investeerimisraporteid välja andva Citron Researchi peatoimetaja Andrew Left ütles, et panustab Twitteri aktsia odavnemisele, sest regulatsioonid võivad ettevõttele halvasti mõjuda. See oli põhjus, miks Twitteri aktsia kukkus teisipäeval 12 protsenti ning jõudis seitsme nädala madalaima tasemeni. Left on tuntud selle poolest, et panustab tihtipeale aktsiate langusele. Citron teatas, et nende lühiajaline hinnasiht on 25 dollarit, mis on praegusest hinnast 10 protsenti madalamal. Põhjus seisnes selles, et Twitter on Citroni hinnangul kõige avatum privaatsusega seotud regulatsioonide suhtes. „Oodake, kuni senat saab teada, et Twitter teenib kasutajaandmete müügist sellel aastal 400 miljonit dollarit. See ei ole reklaamitulu," kirjutas Citron oma veebilehel.

28 protsenti on kukkunud Tesla aktsia alates eelmise aasta septembri keskpaigast Tesla finantsseis on kehvemaks muutunud Swedbank Marketsi spetsialist Saad ütles, et teiste seas tasub välja tuua ka Tesla, mille aktsia on viimase kuu ajaga kukkunud üle 22 protsendi „Ettevõtte tulemused on olnud nõrgad ning Model Xiga toimus õnnetus, milles hukkus inimene,“ kommenteeris Saad mitu kuud kestnud langust. Teisipäeval kukkus Tesla aktsia lausa 8,2 protsenti, 279 dollarini, sest USA transpordiamet teatas, et hakkab Californias toimunud rasket avariid uurima. Järelturul lisas õli tulle reitingufirma Moody’s, mis muutis Tesla krediidireitingu stabiilsest negatiivseks. Reitingufirma tõi välja, et Model 3 tootmine on toppama jäänud ning kehva rahalise seisu tõttu vajatakse edasist finantseerimist. Lisaks sellele peab Tesla säilitama praeguse kasvukiiruse. „Tesla reiting peegeldab ettevõtte Model 3 mahajäämust tootmise eesmärkidest,“ teatas Moody’s. „Tesla reitingut võime veelgi langetada kui probleem tootmisega süveneb.“ Sarnaselt Moody’sele on Teslale negatiivse krediidireitingu andnud ka S&P – seda tehti juba eelmise aasta aprillis. 28 protsenti on kukkunud Tesla aktsia alates eelmise aasta septembri keskpaigast