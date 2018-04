Zuckerberg läheb tuleval nädalal Kongressile vastuseid andma

USA parlamendi esindajatekoja energeetika- ja kaubanduskomitee teatel ilmub Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg 11. aprillil rahvasaadikute ette, et vastata kasutajaandmete tarvitamise ja kaitsega seotud küsimustele.

Tegemist on Zuckerbergi esimese avaliku ülesastumisega USA parlamendi ees. Sündmus on tähelepanuväärne ka seetõttu, et üldiselt väldib Facebooki looja taolisi raskesti kavandatavaid esinemisi ja vahetuid sõnavõtte. Möödunud aastal toimunud USA tuuril kulgesid tema avalikud esinemised ja kohtumised näiteks üsna jäiga stsenaariumi järgi.

Kongressi alamkoja energeetika- ja kaubanduskomiteega kohtumise järel viib Zuckerberg läbi ka videokonverentsi ajakirjanike küsimustele vastamiseks.