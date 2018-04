Rootsi ökonomist ADRidest: meie pole midagi keelanud

Äripäev 13. aprill 2018, 13:00

Probleeme on USA börsi ETFidega. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180413/BORS/180419803/AR/0/AR-180419803.jpg

Põhjamaade investeerimispanga Nordneti ökonomist, pikaajalise Nasdaqi kogemusega Joakim Bornold ütles, et üle Euroopa on kõige suurem valu USA ETFidega, aga seda teed pole Rootsis keegi tema teada läinud, et oleks teised instrumendid ära keelanud.

Täna kirjutas Äripäev, et Eestis on mitmed suurpangad pannud keelu alla ADRidega (hoidmistunnistustega, reeglina aktsiatega, mis kauplevad mitte kodu-vaid välisbörsil, näiteks kui Statoili aktia, mida saab osta ka USA börsilt) kauplemise. Siinsed pangad viitavad MiFID II regulatsioonile, kuid mujal Euroopas ei näi see tõlgendus nii jäik olevat. „Meie küll [Rootsis] ADRidele keeldu peale pannud pole,“ kinnitas Joakim Bornold, kes ütles, et tema teada sattusid löögi alla ainsana kõik USA börsil kaubeldavad fondid (ETFid), nõndasamuti nagu Eestiski. „Rootsi on nii väike riik, et [ETFi] pakkujad ei hakka rootsi keeles dokumentatsiooni tegema, sellepärast ei saa enam USA börsil olevate ETFidega kaubelda. Me liikusime edasi Saksamaal pakutavate ETFide juurde ja saime laias laastus enamiku asendatud. Aga muidugi on palju nišifonde, toorainetel põhinevaid fonde, millele asendust ei ole,“ ütles Bornold. Kuigi USA ETFidesse paigutatud summa ei olnud rootslastel Bornoldi hinnangul väga suur, siis ütles ta, et need olid väga paljude investorite portfellis ning mitme investori jaoks moodustasid need portfellist väga olulise osa. „Reaktsioon MiFID II-le on olnud Rootsis väga terav, paljud kliendid on frustreeritud.“