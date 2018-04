General Electricu tulemused julgustasid investoreid

Samal ajal on suur osa General Electricu kapitalist kinni 1,5 miljardi dollari suuruses reservis, mis on ette nähtud grupi finantsharu GE Capitali kinnisvaralaenudega seotud kulude katmiseks. Nimelt on haru jätkuvalt USA justiitsministeeriumi uurimise all seoses 2008. aasta finantskriisi ajal väljastatud rämpslaenudega.

General Electricu väärtpaber on reedel kallinenud ligikaudu 4,7%, 14,65 euroni. Tõsi, mullu samal ajal oli raskustes tööstuskontsernis aktsia hind lausa rohkem kui kaks korda kõrgem.