Altria – kus suitsu, seal hea dividend

Investor Toomas ostis Altriat Investor Toomas ostis 150 Altria aktsiat 18. aprillil hinnaga 62,63 dollarit tükk. Tehingusumma oli 7583,26 eurot, tehingutasud 13,97 eurot. Investor Toomase investeerimistees: ettevõte on turuliider;

võib veel kasvada, suurendab tootevalikut ja kohaneb regulatsioonidega;

suhtarvude järgi on Altria soodne;

dividenditootlus soliidne, jääb 4-5 protsendi juurde;

bilanss on tugev, volatiilsus väike;

üks Donald Trumpi maksureformide suurimatest kasusaajatest;

aktsia nõrkus on ajutine;

mais vahetab juhitoolil Marty Barringtoni välja Howard Willard, kellelt loodetakse, et uus luud hakkab paremini pühkima.

Vähem kasutajaid tähendab Altria investorile vähem raha. See tendents on juba pikemat aega kajastunud ka käibes, mis on viimastel aastatel 19 miljardi dollari juures.

Lohutust pakuvad sigarid

Ka esimese kvartali raport näitas, et samal ajal, kui kontserni kasum üldjoontes õige pisut kasvas 6,1 miljardile dollarile, võttis „suitsusegment“ suuna alla ja kahanes möödunud aasta sama kvartaliga võrreldes peaaegu protsendi võrra, 5,4 miljardile dollarile.

Ainuke koht, kus tootemaht 3,3 protsendi võrra suurenes, olid sigarid. Kuid suures põhiäris kukkusid 4 protsendi jagu nii Marlboro kui ka Altria odavmargid. Marlboro kukkumisele ja turuosa kaotamisele andis tõuke ka California osariigis kehtestatud aktsiisimaks.

Kuid see kõik ei ole veel maailma lõpp, sest samal ajal on Altria oluliselt parandanud kasuminumbreid. Suurimas, tubakatoodete segmendis, näidati esimeses kvartalis peaaegu 50protsendilist marginaali (mis küll möödunud aasta kevadele 1,2 protsendiga alla jäi). Sellise tulemusega suudavad konkureerida vähesed tööstused.

Ilusamat pilti näitab suitsuvabade toodete segment, mis on pisike, aga tubli: käive kasvas pea 13 protsenti, 0,52 miljardile dollarile. Marginaal paranes 61 protsendilt 69 protsendile.

Altria on tuntud ka kui hea dividendimaksja. Viimasel kümnendil on seda summat järk-järgult suurendatud ning investorite tuju hoidmiseks korraldatakse ka aktsiate tagasiostuprogramme. Ettevõtte dividenditootlus jääb praegu 5 protsendi juurde ning Reutersi analüütikud leiavad, et aktsia on nii odav küll, et andsa sellele 10 ostu- ja 5 hoia-soovitust.

Hulk lisaärisid

Altria loodi alles 2008. aastal, päras seda, kui pika traditsiooniga tubakatootja Philip Morrise juhid otsustasid, et kontsern pole enam see mis varem, tootepalett on laiem ja nõuab ümberbrändimist.

Nüüd hoiab Altria lisaks tubakatööstusele kätt pulsil ka alkoäril: ettevõttel on osalus veiniäris ning talle kuulub veidi üle 10 protsendi maailma suurimast õlletootjast AB InBev, mis Altria hinnangul lubab kontsernil osaleda 36 miljardi dollari suurusel turul.

Belgia börsil noteeritud Anheuser-Buschi aktsia on selle aastaga odavnenud pea 10 protsenti, aastaga lausa 20, ning siin sarnaneb narratiiv tubakatööstuse omaga: joojad eelistavad kas rohkem veini või siis segujooke, traditsioonilisel õllel on keerulisemad ajad.