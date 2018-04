Lugemissoovitus – "Intelligentne investor"

Tasub teada Raamat "Intelligentne investor" Autorid: Benjamin Graham, Jason Zweig

Kirjastus: AS Äripäev

Lehekülgi: 544

Raamatu väljaandmist on toetanud LHV, Nasdaq Tallinna börs ja Admiral Markets.

Raamatu saad tellida Allikas: Äripäeva raamatuklubi

Oluline on kvaliteet

Varade hindamise juures võiks väärtusinvestor pöörata tähelepanu ka nende kvaliteedile. Graham rõhutab tabavalt, et heade varade eest liiga kõrge hinna maksmine võib olla reaalne risk, kuid see ei ole investori suurim oht. Suurim viga on osta halva kvaliteediga ettevõtteid, mis paistavad majandustsükli heal ajal odavad, kuid muutuvad kiirelt väga kalliks, kui halval ajal kasumid järsult langevad. See on ilmselt üks kõige alahinnatumaid tõdesid finantsturgudel.

Kriisid ja krahhid börsidel on paratamatud. Need olid ja jäävad finantsturgude loomulikuks osaks. Pikaajaliste investorite jaoks on kõige olulisem hoida portfellis tugevaid ärisid, mille hinnatase on mõistlik. Need on ettevõtted, mille aktsiad ronivad pärast iga langust tagasi üles, kusjuures sageli kõrgemale kui varem, sest nende nõrgemad konkurendid on teelt pühitud.

Graham soovitab hajutada aktiivselt juhitud investeerimisportfell 10-30 investeeringu vahel. Põhimõte on lihtne. Parem vähem investeeringuid, millest teame palju, kui palju investeeringuid, millest teame vähe. Warren Buffetti kõrval teine Berkshire Hathaway investeerimislegend Charlie Munger usub, et portfelli mõistlikuks hajutamiseks piisab täiesti kümnest ettevõttest, mis on kvaliteetsed ja mõeldud pikaajaliseks hoidmiseks.

Warren Buffett ja Charlie Munger on mõlemad väärtusinvesteerimise printsiipe kasutades suutnud investeeringuid turu keskmisest kordades rohkem kasvatada. Seda peegeldab ka Berkshire Hathaway aktsiahind, mis on alates 1960ndatest, kui Buffett seda juhtima asus, tõusnud 155 korda rohkem kui USA aktsiaturg tervikuna.

Kuid teiste edestamine ei tohiks olla kunagi ühegi väärtusinvestori jaoks eesmärk omaette. Maratoni joostes võib kindel olla, et keegi on alati 100m arvestuses sinust kiirem. Pikaajalisel investeerimisel ei käi mitte kunagi võistlus teistega, vaid pigem iseendaga.

Grahami "Intelligentne investor" loob lugejale suurepärase raamistiku, kuidas börsidel ratsionaalselt ja mõistlikult tegutseda. Vähim, mida see lugejatele pakub, on suurte vigade kordamine, mis raamatu autori enda kord vee alla viisid. Paremal juhul avab see tee väärtusinvesteerimise maailma, mis on üks väheseid lähenemisi, millega investoritel on õnnestunud headel aegadel kapitali kasvatada ja rasketel aegadel seda säilitada.