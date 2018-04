Börs: aprilli edu läks kaduma

USA börs lõpetas tänase kauplemispäeva miinuspoolel, ühtlasi läks kaduma suur osa kuu vältel kogutud tõusust.

Dow Jones alustas nädalat miinuspoolel, kukkudes 150 punkti ehk 0,6%, 24 163 punktile. Peamiselt langesid tervishoiu- ja tööstusettevõtete ning materjalitootjate aktsiad.

S&P 500 sulgus 0,8% punases, 2648 punktil. Tervishoiusektori aktsiad kukkusid päeva kokkuvõttes 1,6%, tööstusettevõtete ja materjalitootjate aktsiad aga 1,3%.

Valdavalt tehnoloogiaettevõtetest koosnev Nasdaq Composite kukkus 0,8%, 7066 punktile.

Kuu kokkuvõttes tõusid Dow ja S&P 500 indeks 0,3%, samas Nasdaqi tõus jäi umbes 0,1% juurde.

Nafta hind tõusis täna, kuna Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et riigil on veenvaid tõendeid selle kohta, et Iraan rikub kolm aastat tagasi sõlmitud tuumalepet. Sama on korduvalt väitnud ka USA president Donald Trump, samas kui Euroopa Liidu tippametnikud on kinnitanud, et Iraan peab leppest kinni. Iraan on teatanud, et seesugused väited on valed ning tegu on “inimeste lollitamisega”. Trump peab 12. maiks otsustama, kas jätkata tuumaleppega või ei.

Kõigi nende pingete taustal kerkis WTI toornafta hind 68,42 dollarini barrelist. Brenti toornafta hind rühkis 56 sendi võrra, 75,20 dollarile barrelist.