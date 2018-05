Apple'ist ei saa esimest triljoni dollari firmat

Warren Buffett suurendas hiljuti oma osalust Apple’is, mis viis selle aktsia uue rekordini. Arvati, et ettevõttest võib saada esimene triljoni dollari firma, kirjutab Bloomberg.

iPhone’ide tootja ei ole aga esimene ettevõte, mis on seda teed käinud. 2007. aasta novembris ületas selle verstaposti Hiina naftatootja PetroChina Co. Pärast börsidebüüti kallines ettevõtte aktsia lausa kolm korda.

Riigi kontrolli all energiafirma turuväärtus püsis triljoni dollari piirist kõrgemal vaid ühe päeva. 2008. aasta märtsiks oli turuväärtus kukkunud alla 500 miljardi dollari. Praeguseks on PetroChina Hiina ettevõtete seas suuruselt viies börsifirma – Alibaba ja Tencentiga võrreldes väärt poole vähem.

Apple ületas 500 miljardi dollari piiri esimest korda 2012. aasta veebruaris. Praeguseks on selle piiri ületanud nii Amazon, Microsoft, Alphabet kui ka Facebook.

Esimesena jõudis poole triljonini aga Microsoft. See juhtus 1999. aasta juulis. Toona oli see turuväärtus võrreldav poole Hiina SKP-ga. Tänaseks on Hiina SKP paisunud enam kui 11 triljonini.

Esmaspäeval on eelturul Apple’i aktsia kallinenud 0,7 protsenti, 185,2 dollarini. Ettevõtte turuväärtus on 933 miljardit dollarit.