Naftaturud ootavad Trumpi otsust

Teisipäeval võttis nafta hind suuna alla, pärast esmaspäeval saavutatud kolme ja poole aasta kõrgeimat taset.

Brenti nafta on langenud 0,95 protsenti, 75,45 dollarit barreli kohta, WTI nafta aga 1,12 protsendi jagu, 69,94 dollarile barreli kohta.

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval Twitteris, et avaldab oma otsuse Iraani tuumaprogrammist välja astumise kohta USA aja järgi teisipäeva pärastlõunal.

Tuumaleppest loobumine tähendaks tõenäoliselt seda, et riigile kehtestatakse värsked sanktsioonid, mis piiraks Iraani naftaeksporti ja vähendaks globaalset pakkumist. Iraani välisminister nentis eelmisel nädalal, et USA nõudmised on neile vastuvõetamatud.

Peale Iraani teema on nafta hinda kergitanud ka Venezuela süvenev majanduskriis. S&P Global Plattsi OPECi riikide küsitlusest selgub, et aprillis kahanes naftakartelli tootmine juba kolmandat kuud järjest. Nii Iraan kui ka Venezuela on OPECi liikmed.