Merko kinnitas rekorddividendi

Täna hommikul kinnitas aktsionäride üldkoosolek Merko Ehituse rekorddividendi.

Aktsionäride üldkoosolekul võeti ühehäälselt vastu otsus kinnitada tänavuseks dividendiks ühe euro aktsia ehk 17,7 miljonit eurot. Kuna ettevõte teenis mullu 14,6 miljonit eurot kasumit, siis võeti ülejäänud osa möödunud perioodide jaotamata kasumist. Jaotamata kasumit oli Merko Ehitusel möödunud aasta lõpu seisuga kokku 144,2 miljonit eurot.

Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink ütles koosolekul, et rekorddividendi maksti seetõttu, et arvestades viimaste aastate kasumlikkust, on kontsern hästi kapitaliseeritud. „Rohkem omakapitali meil tarvis pole,“ ütles Trink, lisades, et Merko liigub kasumliku tegevuse kursil, isegi kui see on väiksemas mahus.