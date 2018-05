Erakordselt tugev tulemuste hooaeg

Ainult tellijale

Esimese kvartali tulemuste hooaeg on Ühendriikides olnud erakordselt tugev. On vaid üks asi, mis jääb kripeldama, kirjutab MarketWatch.

Vaatamata sellele, et suurem osa ettevõtetest ületas nii käibe- kui ka kasumiprognoose, on teise kvartali prognoosid püsinud kangekaelselt samal tasemel.

„Teise kvartali suhtes pole ootused võrreldes paari kuu tagusega paranenud,“ ütles uuringufirma Zacks uuringute direktor Sheraz Mian. „Me oleme seda trendi näinud alates teise kvartali algusest. See on kontrastis sellega, mida me nägime neljanda kvartali tulemuste hooaja ajal, mil esimese kvartali prognoose järjest tõsteti.“

Praeguseks on S&P 500 ettevõtetest teatanud oma kvartalitulemused 444 börsifirmat. Kasumid on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud lausa 24,5 protsenti. Käibekasv ulatub aga 9,3 protsendini, selgub Zacksi andmetest. Lausa 78 protsenti ettevõtetest on kasumiprognoose ületanud. Käibeprognoose on löönud 75 protsenti firmadest.

Mian toob aga välja, et investorid olid juba arvestanud, et ettevõtted ületavad analüütikute ootusi (välja arvatud autotootjad). Põhjuseks oli asjaolu, et prognoose hakati eelmise aasta lõpus järjest tõstma, sest analüütikud püüdsid aru saada, kuidas maksureform firmade kasumeid mõjutab.

„Fakt on see, et tulemused ja ootused on alates 2017. aasta teisest poolest järjest kasvanud. Osalt oli eelmise aasta neljas kvartal tunduvalt parem kui esimene,“ nentis ta.

Mian lisas, et põhjuseks ei olnud ainult maksureform. „Sellisel juhul oleks kasum aktsia kohta kasvanud, aga suurendati ka käibeprognoose. See tekitas lootust, et üldiselt on prognooside muutmise trend paranema hakanud. Eelnevatel aastatel on pigem prognoose vähendatud.“

„Samas valmistab pettumust see, et teise kvartali puhul me seda ei näe (vt. allpool olevat graafikut - toim),“ nentis Mian. „Teisisõnu – selle kvartali kasumi- ja käibekasv on olnud väga muljetavaldav, aga praeguse ja ka järgnevate kvartalite ootused pole paranenud.“