Maailma suurim kanepifirma trügib New Yorgi börsile

Maailma suurim kanepifirma Canopy Growth Corp esitas oma aktsiate New Yorgi börsil noteerimise taotluse, vahendab MarketWatch.

Ettevõte soovib, et New Yorgi börsil hakataks aktsiatega kauplema juba mai lõpus. Praegune aktsiasümbol WEED asendatakse sümboliga CGC.

Canopy teatas, et ettevõte on esimene kanepitootja, mille aktsiad toodi Põhja-Ameerikas 2014. aastal börsile. Praegu kaubeldakse Canopy aktsiatega OTC (over the counter) turul, kus läbipaistvus on väiksem ning regulatsioone vähem. Taolistele börsidele investeerides on investorite riskid suuremad. Tavaliselt kaubeldakse seal väiksemate firmade aktsiatega, mis ei suuda suuremate börside tingimusi täita.

„Selle sammu läbimine iseloomustab meie kiiret arengut. Me ehitame globaalset kanepiäri,“ ütles tegevjuht Bruce Linton.

Lisaks sellele teatas Canopy, et ostab BC Tweed Joint Venture’s ülejäänud 33protsendilise osaluse. Tehingu käigus, mis peaks toimuma juuli lõpuks, emiteeritakse 374 miljoni dollari väärtuses aktsiaid.

Canopy aktsia on viimase kolme kuu jooksul tõusnud 11,6 protsenti ning ettevõtte turuväärtus on umbes 6 miljardit dollarit.