Morgan Stanley kärpis Tesla hinnasihti veerandi võrra

Tesla aktsia hakkas täna langema, sest Morgan Stanley analüütikud, kes on aktsia osas olnud pikalt optimistlikud, vähendasid ettevõtte hinnasihti peaaegu veerandi võrra, vahendab MarketWatch.

Analüütikud eesotsas Adam Jonasega kärpisid Tesla hinnasihti 23 protsendi võrra, 291 dollarini. Varasemalt oli analüütikute hinnasiht 376 dollarit. Peamine põhjus on Model 3-ga seotud tootmisprobleemid. Tesla aktsia on täna langenud 3 protsenti, 282 dollarini.

„Meie arvates peegeldavad Model 3-ga seotud väljakutsed auto disaini, tootmisprotsessi ja automatiseeritusega seotud fundamentaalseid probleeme. See võib hakata survestama sõiduki kasumlikkust,“ ütlesid analüütikud.

Tesla on tunnistanud, et Model 3 tootmist on liiga palju automatiseeritud ning nüüd tehakse muudatusi. Toorainete hinnatõus ning valuutakursside kõikumine mõjuvad ettevõttele samuti kehvasti, lisasid analüütikud.

Morgan Stanley hinnangul on Tesla sunnitud kolmandas kvartalis kapitaliturgudelt jälle raha koguma. Kui varasemalt arvasid analüütikud, et ettevõttel läheb vaja 2,5 miljardit dollarit, siis nüüd on prognoosi tõstetud 3 miljardini.

„Tesla aktsiad kauplevad praegu riske arvestades umbes õiglase hinna juures,“ nentisid nad. „Tesla aktsial ei ole piisavalt tõusupotentsiaali, et anda sellele ostusoovitus. Samas ei saa anda ka müügisoovitust.“