Euro taastub võimsalt

Euro kurss jõudis eile 10 kuu madalaima tasemeni, aga täna on valuuta kiiresti taastuma hakanud. Kauplejad hoiavad Itaalia olukorral silma peal, kirjutab MarketWatch.

Erinevate raportite kohaselt teevad Itaalia populistlikud parteid viimaseid pingutusi valitsuse moodustamiseks. USAs oodatakse erasektori tööturu andmeid, mis võiksid anda vihje selle kohta, milline saab olema reedene tööturu raport.

Euro on täna kallinenud dollarisse 0,77 protsenti, 1,1628 dollarini. Eile langes euro 1,1510 dollarini, mis on madalaim tase alates eelmise aasta juulist.

Euro tõus survestas ka dollarit. ICE dollariindeks on täna langenud 0,6 protsenti, 94,32 punktini.

Itaalia poliitiline kriis on investorite jaoks jätkuvalt tähtsaim teema. Kardetakse, et suvel võivad riigis toimuda uued valimised. Samas loodetakse, et erakorralised valimised võivad siiski ära jääda, sest täna ilmunud raportite kohaselt püüavad populistlikud parteid siiski valitsust moodustada.

„Itaalia poliitiline kriis on euro veelgi suurema surve alla pannud. Aeglasema majanduskasvu ning kõrgema poliitilise riski kombot on investoritel raske ignoreerida. Me ei välista, et euro kurss langeb 1,10-1,12 dollari vahemikku. Samas usume, et suuresti on halvad uudised juba kurssi sisse kirjutatud,“ ütles ING panga valuutaturgude strateeg Viraj Patel.

Investorid hoiavad silma peal ka Itaalia võlakirjaturul – täna hommikul müüdi investoritele 6 miljardi euro eest 5-10aastaseid võlakirju.