USA soovib, et OPEC tõstaks nafta tootmismahtu

Rait Kondor 05. juuni 2018, 21:42

Brenti naftasegu hind täna langes, jõudes madalaimale tasemele peale 8. maid. Nafta hinnalanguse põhjuseks on asjaolu, et väidetavalt on USA valitsus palunud Saudi Araabiat ja teisi suuri naftatootjaid tootmismahtu tõsta, vahendab Reuters.