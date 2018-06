Finantsinspektsioon jätab ADRide otsuse pankade teha

Äripäev 12. juuni 2018, 11:55

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180612/BORS/180619919/AR/0/AR-180619919.jpg

Aprillis kirjutas Äripäev, et seoses regulatsioonipaketi MiFID II jõustumisega on osa ADR- ja GDR-tüüpi väärtpabereid siinsetele investoritele suletud ning ka kohalike pankade seas puudub selles üksmeel. Finantsinspektsiooni värske seisukoht on, et lõplik otsus jääbki finantsasutuste enda teha.