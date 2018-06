Kalm: teadsime oma hinda ja läksime kindla peale

Kaspar Allik 13. juuni 2018, 11:33

Valdo Kalm nentis vahetult peale börsikella, et kuigi välisfondid soovisid Tallinna Sadamat odavamalt saada, jäädi endale kindlaks.

Pärast aasta kestnud protsessi tunneb Tallinna Sadama juht Valdo Kalm IPO üle head meelt. „On märgiline päev ka riigi ja meie börsi jaoks. Nii et hea tunne loomulikult.“

„Ja kui näeme aktsia hinna käitumist, mis kaupleb 20 protsenti kõrgemal, siis see on samuti hea märk sellest, et meil on huvilisi,“ rõõmustas Kalm.

Välisfondidel oli ootus aktsiaid odavamalt kätte saada, nentis Kalm. „Aga me hoidsime hinda ja teadsime oma hinda." Need, kes ilma jäid, ostavad tema hinanngul nüüd järelturult.

Küsimuse peale, kas roadshow'd võib pidada ebaõnnestunuks, sest erinevalt Tallinki IPOst ei suutnud Sadam uusi välisfonde riiki meelitada, ütles Kalm, et roadshow viimastel päevadel tekkis ikka väga suur huvi. "Meil oli palju telefonikõnesid lisaks kohtumistele,“ märkis Kalm."Aga välisfonde on ikka märgata, kõrgel kohal on üks Londonist pärit fond, USA välisfond."

Kalm ei nõustunud kriitikaga, et 7 miljonit eurot maksma läinud IPO on liiga kallis – tema hinnangul jääb see alla kontrollarvude keskmise. „Aga me tõepoolest võtsime endale appi vähe suurema sündikaadi ehk panku oli rohkem, see on tõsi. Me läksime kindla peale, et Euroopat paremini katta,“ selgitas Kalm.

Järgmiste sammudena jätkab Tallinna Sadam äri arendusega. „Olgugi, et peale on tulemas suvi,on palju suuri projekte käivitumas nii Vanasadamas kui ka Muuga sadamas,“ märkis Kalm. Kuna Sadam peibutas investoreid eelkõige suure dividenditootlusega, tuleb nüüd dividendide maksmiseks raha teenida. Varasemalt on Tallinna Sadama juhid kinnitanud, et laenurahaga dividendiootusi täitma ei hakata.

Tallinna Sadama kinnisvaraarendusel on üks variant ka ise arendusega tegeleda. „Me ei välista ka mingisse projekti sisse minemist. Oleneb tõesti sellest, kes on klient või arendaja. Sõltub projektist ja mis konkreetselt maatükil tehakse, aga oleme siiski võtnud madalama riskiga lähenemise,“ ütles Kalm.