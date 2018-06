Kuidas käituda Tallinna Sadama esimesel börsipäeval?

Adrenaliinilaksust värisevate kätega suurt raha ei tee. Ivar Mägi, investor

Esimeseks päevaks näeb Mägi aktsia hinna kerkimist 2,05-2,1 euro vahemikku. „Siis kukuks dividenditootlus 5,5 protsendini,“ vihjas ta sellele, et ka sellelt hinnatasemelt on dividenditootlus veel atraktiivne. „Paari kuuga võiks hind tõusta aga 2,5 euroni ja siis kaob hüplemine ära ning väärtpaber stabiliseerub.“

Mägi sõnul kaalub ta aktsiate juurdeostmist kuni 2euroselt hinnatasemelt. Samuti ei vaata ta halvasti neile, kes ostsid aktsiat spekulatiivsetel eesmärkidel. „Spekulantide põhifunktsioon ja miks turg neid vajab, on see, et nad pakuvad likviidsust,“ selgitas ta. „Ratsionaalsema investorina ütlen, et adrenaliinilaksust värisevate kätega suurt raha ei tee,“ viitas ta sellele, et aktsiaid kauem hoides võib veel rohkem teenida.

Mägi ise plaanib oma aktsiad müüa kvartali jooksul.

Vähe välisfonde

Täna avalikustatud Tallinna Sadama aktsionäride nimekirja kommenteerides jääb aga Mägile mulje, et uusi välisfonde on kohalikule börsile seoses IPOga lisandunud vähe. „Ilmselt neil kas ei olnud huvi või ei tahetud investeerida geopoliitilistel põhjustel,“ arvas ta. „Võib-olla ei ole see Baltikumi lugu täna nii seksikas kui see oli aastal 2005.“

Mägi sõnul iseloomustavad Tallinna Sadamat auklik nõudlus ning mõned suured ostjad.

Artikli autor omab ise Tallinna Sadama aktsiaid.