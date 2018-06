Ees ootab suvine dividendipõud

Väljamaksete ebaühtlase jaotuse tõttu on ka aktsiaturgude tootlus olnud suvekuudel kehvem, ütlesid analüütikud.

„Kui vaadata MSCI Maailma aktsiate indeksit, siis on juuni olnud indeksi jaoks kõige kehvem kuu. Vaid 42 protsendil juhtudest on tootlus olnud sellel kuul positiivne,“ kirjutati raportis. „August on 50 protsendiga teisel kohal.“

Mai kipub olema aktsiaturgude jaoks Ühendriikides parem kui mujal maailmas. Sektoritest läheb mais kõige paremini tehnoloogiasektoril – seda oli ka tänavu näha.

Standard & Poor’s 500 indeks kauples reedel 2764 punktil ning alates aprillist on indeks tõusnud enam kui 4 protsenti. Tehnoloogiasektor on sama perioodi jooksul kallinenud kaks korda rohkem.

Kõik aktsiaturud ei ole aga samasugused. Näiteks Hiinas maksavad börsifirmad suurema osa dividendidest välja just juunist kuni augustini. – see on periood, kus turgudel kipub keskmisest paremini minema, selgub Morgan Stanley andmetest.