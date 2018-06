Kiireimad dividendimaksete tõstjad USA börsidel

Finantssektori tublimad dividendimaksete kasvatajad olid kahjukindlustuse teenuseid pakkuv AmTrust Financial Services (33,7%), peamiselt USA lõunaosariikides tegutsev Bank of the Ozarks (20,8%) ja kahjukindlustuse teenuseid pakkuv Infinity Property and Casualty Corporation (20,5%). Bank of the Ozarksi dividendimaksetele ennustavad analüütikud jätkuvalt kiiret kasvu, samas AmTrust Financial Servicesi puhul tundub viimaseid finantsandmeid vaadates surve all olevat juba praegune dividendimakse. Ettevõttel oli möödunud aastal üpris suur kahjuminumber.

Tsükliliste tarbekaupade sektorist leiab samuti üle 20% dividendimaksete kasvumäärasid näidanud firmasid. Esikolmiku moodustavad siin sporditarvete jaekaupluste kett Finish Line Inc (23,4%), rõivaid ja kodukaupu soodushindadega pakkuv kauplusekett Ross Stores (23,9%) ja valdavalt maanteeäärseid restorane ja kauplusi haldav Cracker Barrel Old Country Store (22,9%). Üle 20% keskmist aastast dividendi kasvumäära viimase 10 aasta jooksul on näidanud ka rõivaste ja kodukaupade sooduskett TJX Companies (21,6%). Nende ettevõtete fundamentaalnäitajaid vaadates jäävad kohe tänu väga kõrgele kasumlikkusele ja madalale dividendide väljamakse kordajale silma Ross Stores ja TJX Companies. Teisalt Finish Line Inc finantsnäitajad on üpris kehvapoolsed – kasum aktsia kohta langeb juba neljandat aastat järjest, kasumimarginaal on langustrendis alates 2012. aastast ja dividendide väljamakse määr tõusuteel.

Esmatarbekaupade sektori kiireimat dividendimaksete kasvu on näidanud esmatarbekaupade tootja Church & Dwight (26,1%) ja apteegikett CVS Health Corporation (24,2%). Viimase puhul tasub teada, et kiire dividendimaksete kasvu taga oli dividendide väljamakse määra tõstmine ligi 10% tasemelt uueks eesmärgiks seatud 35%-le. Nüüdseks on see tase saavutatud ja tegelikult ei ole järgmise 2–3 aasta jooksul CVSi puhul tõenäoliselt dividendi kasvu üldse oodata, sest ettevõte on ellu viimas üht viimase aja suurimat ülevõtmistehingut. See tähendab, et järgmistel aastatel kulub rohkelt raha laenude tagasimaksmisele. Church & Dwightiga on veidi sarnane lugu – ettevõte kergitas dividendide väljamakse määra perioodil 2009–2012, mistõttu 10aastased dividendimaksete kasvunumbrid on kõrged, samas kui viimase viie aasta kasv on olnud tagasihoidlikum (9,6%).