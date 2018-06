Euroala äriaktiivsus tõusuteel

Euroala äriaktiivsus oli juunis viimase viie kuu tipus, vahendab MarketWatch.

Eurotsooni kuuluvate riikide äriaktiivsus oli aasta alguses üpris muljetavaldav, ent siis hakkas asi veidi soiku vajuma. Kolm kuud oli aktiivsus pigem madal ning edenemist ei paistnud esiti kusagilt.

Kuivõrd aasta esimene kvartal oli tagasihoidlik, teatas Euroopa Keskpank eelmisel nädalal, et kärbib kogu aasta prognoosi. Sellest hoolimata jäi keskpank kindlaks, et võlakirjade ostuprogramm lõpetatakse selle aasta lõpus. Eelnevat põhjendatakse sellega, et majanduskasv saab olema kindel ja laiapõhine.

Uuringufirma IHS Markit teatas täna avaldatud raportis, et juunis tõusis ostujuhtide indeks 54,8 punktini. Mais oli see 54,1 punkti. Tulemus üle 50 punkti viitab tegevuse laiendamisele. Ühtlasi oli tegu parema tulemusega kui Wall Street Journali küsitletud analüütikud ennustasid. Nende prognoos jäi möödunud nädalal 53,8 punkti juurde ehk prognoositi kahanemist võrreldes maikuuga.

IHSi andmeil on näitaja küll positiivne, ent unustada ei maksa mõningaid murekohti. Nimelt on sektoritest kõige suurema löögi all ilmselt tootmine, kuivõrd see sõltub väga palju ekspordist.

Euroopa Keskpank on teatanud, et USA ja Euroopa Liidu vahel kehtestatud kaubandustariifid võivad tähendada ettevõtetele tegevuskindluse kadumist. Sellele viitas täna ka IMFi juht Christine Lagarde.