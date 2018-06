LHV valmistab ette võlakirjaprogrammi

Pille Ivask 28. juuni 2018, 16:30

LHV peakontor Tallinnas https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180628/BORS/180629652/AR/0/AR-180629652.jpg

LHV Group teatas täna saadetud börsiteates, et on on alustanud võlakirjaprogrammi ettevalmistamisega.