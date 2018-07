Tehnoloogia survestas Aasia börse täna märkimisväärselt, Euroopa aktsiaturud on päeva alustanud ja ka jätkanud pigem eriilmeliselt.

Euroopa börsid alustasid kauplemispäeva eriilmeliselt ja liiguvad ses rütmis siiani. Stoxx Europe 600 indeks alustas päeva 0,1% punases, ent on nüüdseks jõudnud 0,16% plussi. Üks tõusjatest oli telekom, väikest edenemist näitas ka finantssektor. Eile tõusis indeks päeva jooksul 0,8%.

Saksa DAX 30 indeks kukkus kauplemissessiooni alguses 0,3% ning on praeguseks osa kaotust tagasi teinud ja liigub 0,13% miinuses. Prantsusmaa CAC 40 on praegu 0,23% rohelises.

Suurbritannia FTSE 100 on 0,22% miinuses, üks langejaid on ka tehnoloogiasektor. Hispaania IBEX 35 on 0,94% plussis. Eile tõusis indeks enam kui 1% jagu.

Kuivõrd USAs on täna iseseisvuspäev ning börs suletud, võib eeldada, et ka Euroopa börsidel on täna pigem hingetõmbepaus ning kauplemisaktiivsus keskmisest madalam.