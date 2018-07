Maailma võlg kerkis 247 triljonini

Rahvusvahelise Finantsinstituudi andmeil on maailm esimese kvartali lõpu seisuga võlgu rekordilised 247 triljonit dollarit.

247 triljonist dollarist moodustas finantssektori võlg 61 triljonit dollarit, 186 triljonit kuulus teistele sektoritele.

Võla ning SKT suhe on kerinud aga esimese kvartali seisuga juba 318%ni, mis märgib esimest kvartaalset edenemist viimase kahe aasta jooksul. Nii ettevõtete kui kodumajapidamiste võlakoormus on just eeskätt mitmetel arenevatel turgudel kasvanud rekordtasemele.

Natixise ökonomist Joseph LaVorgna ütles, et investorid peaksid ettevõtete võlakoormat jälgima suure tähelepanu ja murega. „Ettevõtlussektorit mõjutavad Föderaalreservi intressimäärade tõstmised märkimisväärselt ja nad võivad olla väga haavatavad,“ kommenteeris ta ja lisas, et kuivõrd intressimäärad on olnud soodsad, on ettevõtted võtnud laenu ning ostnud aktsiaid tagasi.