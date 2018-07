Investeeringud energiasektorisse vähenesid taas

Investeeringud energiasektorisse vähenesid möödunud aastal 2% võrra, 1,8 triljoni dollarini, kirjutab CNBC.

Energiasektorisse voolavate investeeringute maht kukkus juba kolmandat aastat järjest. Rahvusvaheline Energiaagentuur hoiatab, et investeeringute vähenemine võib tähendada probleeme energianõudlusega toime tulemisel ning mõjutada kliimat. Agentuuri prognoosidest selgub, et ilmselt ei ole energiasektorisse tehtavad investeeringud suurenemas niipea.

Ühtlasi selgub, et investeeringuid energiavaldkonda on suurendamas just valitsused. Möödunud aastal tegid kõigist energiainvesteeringutest suisa 40% riigiettevõtted. 95% investeeringutest tulid aga osaliselt tänu riikide toetustele. Enim raha suunati elektrisektorisse.

"Hoolimata valitsuste rollist on näha, et üldine trend energiainvesteeringutes viitab sellele, et ei suudeta toime tulla energiajulgeoleku suurendamisega, kliima- ja õhukvaliteedi eesmärkidega ning moodsatesse ja säästvatesse tehnoloogiatesse investeerimisega," kirjutas Energiaagentuuri juht Fatih Birol hiljutises raportis, pidades silmas eeskätt uusi elektrijaamasid, elektrivõrke, uusi nafta ja gaasi puurkaeve, aga ka süsteeme, mis teevad ehitised energiaefektiivsemaks.